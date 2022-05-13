Сегодня утром соцсети заполнились постами о пробках во Владимире. Утренний путь до работы, обычно...

Сегодня утром соцсети заполнились постами о пробках во Владимире. Утренний путь до работы, обычно занимавший 10-15 минут, превратился в часовой дорожный плен.Верхняя Дуброва, проспект Ленина стояли в километровых пробках. Сообщается о начавшемся ремонте дороги и нескольких авариях.В комментариях пользователи возмущаются, что ремонт дороги ведется именно в час пик, когда все едут на работу. Многие пишут об опозданиях на службу, в школу. "7.30 ремонт дороги у Макдака, Дуброва стоит, от Буревестника в сторону Москвы тоже пробки. Нашли время для ремонта" — комментируют ситуацию водители.Еще в 8:30 вся Нижняя Дуброва стояла от Ямы до проспекта Ленина. Пользователи соцсетей шутят: остается надеяться, что это проделки несчастной пятницы, 13, а не устойчивый тренд утреннего дорожного движения в областном центре.Фото: vk.com/overhearauto33