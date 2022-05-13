Материальный ущерб превысил 2,4 млн рублей.

В Гороховце за хищение топлива из магистрального нефтепровода «Горький - Ярославль» осудили двух членов банды. Всего по уголовному делу проходит семь злоумышленников.Врезку в линию по транспортировке дизтоплива обнаружили в сентябре 2020 года. Кража нефтепродуктов осуществлялась через 700-метровый отвод. Труба вела на частную землю. Топливо выкачивалось в специальную яму.Полиция с поличным задержала четверых подозреваемых. Ещё троих поймали во время следствия. Материальный ущерб превысил 2,4 млн рублей.Гороховецкий районный суд признал двух из семи фигурантов виновными. Оба получили по четыре года условно. Разбирательства с их сообщниками продолжаются.