Они зарубили её топором.

В Гусь-Хрустальном вынесли приговор молодым людям за разбой и убийство пенсионерки. Сразу шесть эпизодов вменялись 17-летнему парню и его 20-летней подруге.Вечером 25 июня прошлого года пьяные подростки решили обокрасть 68-летнюю жительницу посёлка Зелёный Дол, расположенного под Гусь-Хрустальным. Взяв топор, они пришли к дому пожилой женщины. Юноша оторвал доску террасы и проник в кухню, где в это время находилась потерпевшая. Парень нанёс хозяйке множественные удары топором по голове, от которых последняя потеряла сознание.Подельники обыскали жилище, но ничего ценного не нашли. Вскоре сообщники ретировались с пустыми руками. От полученных травм их жертва скончалась в больнице месяц спустя.Подозреваемых вычислили и задержали. Выяснилось, что молодой незадолго до убийства молодой человек угнал мопед.С учетом всех обстоятельств уголовного дела суд приговорил его к 9,5 годам колонии, а девушку – к 8 годам тюрьмы.