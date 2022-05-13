В стационаре Киржачской районной больницы введены в строй централизованная система подачи...

В стационаре Киржачской районной больницы введены в строй централизованная система подачи медицинского кислорода и газификатор.До этого врачи пользовались кислородными концентраторами и частично баллонным кислородом. Вещество применяется не только для поддержания функции дыхания у пациентов на ИВЛ, оно также необходимо при наркозе у пациентов с сердечно-лёгочной недостаточностью и операциях. На модернизацию системы подачи кислорода было выделено почти 11 миллионов рублей. Как сообщают в администрации области, в течение года планируется открыть ещё несколько кислородных станций.