На допросе фигурант признался в своих злодеяниях.

В Коврове завершено расследование уголовного дела об изнасиловании и разбое, которые совершены в 2010 году. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, 18 февраля 2010 года около 23 часов девушка возвращалась домой. В это время на неё напал мужчина(сейчас ему 38 лет), приставил нож к горлу, отобрал телефон и деньги. Затем против воли ковровчанки злоумышленник вступил с ней в половую связь.Найти преступника по горячим следам не удалось. В связи с отсутствием обвиняемого дело приостанавливали. Лишь через 12 лет полиции и Следкому удалось установить личность фигуранта. На допросе он признался в своих злодеяниях.Материалы дела переданы в Ковровский городской суд для рассмотрения.