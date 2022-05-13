Ванные в Ковровском лесу. Речь не о туристической базе. В экологическо-чистой зоне появилась несанкционированная свалка. Были выброшены десятки ванн. Несанкционированная свалка появилась в

Ванные в Ковровском лесу. Речь не о туристической базе. В экологическо-чистой зоне появилась несанкционированная свалка. Были выброшены десятки ванн. Несанкционированная свалка появилась в Ковровском районе, около поселка Чкалово. Во время прогулки по лесу местные жители обнаружили необычную находку – целую гору из ванн. Изумленные очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях. Мария Решили мы прогуляться по