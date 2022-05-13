Детская площадка из поддонов. Во дворе дома 14 «Б», на улице Василисина построили горку и домик из строительных отходов. Насколько место для игр востребовано у местной детворы, а главное

Детская площадка из поддонов. Во дворе дома 14 «Б», на улице Василисина построили горку и домик из строительных отходов. Насколько место для игр востребовано у местной детворы, а главное безопасно ли? Галина Лапко, старшая по дому Вот, этот домик сделал человек из 37 квартиры. Эту горку тоже сделал он. Зимой дети на ней иногда катаются.