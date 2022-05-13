Ограничения будут вводить на 40 минут - с 2 до 2:40.

Во Владимирской области с 23 по 26 мая для соблюдения требований безопасности на 114-ом километре М-7 перекроют движение. Ограничения будут вводить на 40 минут - с 2 до 2:40.В ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» пояснили, что на участке ведётся строительство путепровода платного автобана М-12. В указанный срок запланирован монтаж балок пролётного строения.Объезд организован через Покров, Киржач, Кольчугино и Ставрово. Водители будут выезжать на федеральную трассу на 103 и 165 километрах.Дорожники рекомендуют заранее выбирать маршрут следования.