Нагрузка на детей останется прежней.

С 1 сентября во владимирских школах введут киноуроки по истории. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.«Нагрузка на детей останется прежней. До конца года также планируется обновить учебники по истории, в них добавят информацию о новейших событиях. Напомним, что с нового учебного года в начале недели во всех учебных заведениях начнут исполнять гимн и поднимать флаг. Некоторые учреждения 33-го региона уже», - подчеркнули в Белом доме.Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что нововведение с киноуроками позволит расширить возможности исторического просвещения для школьников.