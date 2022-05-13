В ближайшее время появится деревянная скульптура гусляра Садко.

В парке города Гусь-Хрустальный «прописались» уникальные новосёлы - фигуры из сказок Пушкина - бабка с разбитым корытом, дед с неводом и золотая рыбка. Установлен колоритный Леший. В ближайшее время появится деревянная скульптура гусляра Садко.Автор работ - мастер-краснодеревщик Игорь Володин, который вместе с коллегами не первый год оформляет территорию сквера.«Здесь волшебно и завораживающе. Надеюсь, что сказочные герои долго будут восхищать и радовать гусевчан и гостей города», - написал в соцсетях депутат ГД Игорь Игошин.По мнению парламентария, такие эксклюзивные островки в городах и сёлах 33-го региона впишутся и в новые туристические маршруты.