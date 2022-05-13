В Суздале стартует первенство России среди юниоров по боксу. На церемонию в Суздаль-арене ждут...

В Суздале стартует первенство России среди юниоров по боксу. На церемонию в "Суздаль-арене" ждут почётных гостей:чемпиона мира среди профессионалов Николая Валуева, двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, чемпиона мира, призёра Олимпийских игр Сергея Казакова.Владимирскую команду представят 13 боксеров. Всего на первенство в древний город приедут свыше трехсот спортсменов из шестидесяти регионов страны. Вход для зрителей свободный. Приходите поддержать наших ребят.