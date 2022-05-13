Фемида приговорила фигуранта к году исправительных работ с удержанием 10% дохода.

В Юрьев-Польском осудили . Хозяйство заключило 23 кредитных договора с «Россельхозбанком» на 300 млн рублей и .Компания занималась производством растительных масел, молочной продукции и мяса. Ссуды брались на развитие сельскохозяйственной деятельности. Далее производство перевели на аффилированную фирму «Ручейки Ополья». По заниженной цене ей передали в аренду животных, недвижимость и технику. В свою очередь, ООО «Ручейки» фактически прекратило работу и не погасила займы.В июне 2020 года по материалам ФСБ на руководителя аграрной компании возбудили уголовное дело. Вину в инкриминируемых преступлениях подозреваемый не признавал.«Благодаря принятым следователем мерам причинённый ущерб, свыше 66 млн рублей, возмещён в полном объёме», - уточнили в Следкоме.Фемида приговорила фигуранта к году исправительных работ с удержанием 10% дохода.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.