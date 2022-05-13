В Федеральном центре охраны здоровья животных в Юрьевце сегодня обсуждали ветеринарно-санитарное...

В Федеральном центре охраны здоровья животных в Юрьевце сегодня обсуждали ветеринарно-санитарное благополучие сельхозпроизводителей. Там прошло всероссийское совещание по импортозамещению. Как сильно здесь ударили санкции и чем мы будем отражать удар - узнал Дмитрий Горкин.Советский "Железный занавес" - дырявое решето, по сравнению с сегодняшними санкциями- заявляет руководитель Россельхознадзора Сергей ДАнкверт. Поставки западных вакцин и медикаментов для животных прервались. Участвуют в совещании около 300 человек со всей страны: руководители крупных животноводческих предприятий, главные ветеринарные врачи. Общая задача - выработка решения по защите промышленного животноводства от особо опасных болезней.Сергей Данкверт, руководитель Россельхознадзора РФ:- Не могу объяснить, почему при высоком уровне нашего качества предприятия эти вакцины не берут. Хотя у иностранных вакцин есть более серьёзные проблемы, чем у наших. Я думаю, что общая задача сделать так, чтобы вы всё это пообсуждали. Нам с вами в этой ситуации нужно сплотиться и понимать, что нужно многое сделать.В советское время нишу вакцин полностью занимали отечественные производители. После вступления в ВТО рынок наводнили зарубежные препараты. К примеру, ещё в 2000х годах соотношение было три к одному в нашу пользу. Сегодня ситуация зеркально-противоположная.Наталья Мороз, заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных:- Только 25% отечественного производства и 75% ввозимых импортных вакцин. То есть наша страна практически зависима от импорта в очень сильной степени.В Россию ввозилось около 17 миллиардов доз вакцин ежегодно. Большая часть для птицеводства. Но в перечне продукции владимирского НИИ защиты животных. эти препараты тоже есть. И наладить необходимый объём выпуска - вопрос времени.Наталья Мороз, заместитель директора по производству ФГБУ "ВНИИЗЖ":- Сейчас в птицеводстве вопрос номер один - это грипп птиц. Прошлый год был беспрецедентен по убыткам, которые он нанёс - около 7 миллионов птиц у нас было уничтожено в нашей стране. И как раз у нас была разработана новая вакцина. Сейчас терять 7 миллионов - не позволительная роскошь, эта вакцина будет разрешена, то и у нас как раз есть новый очень высококачественный, высокоиммуногенный препарат.Здесь на базе ВНИИЗЖ в Юрьевце следят за эпизоотической ситуацией, разрабатываю новые и совершенствуют уже существующие вакцины, доказывают их эффективность. Что называется держат руку на пульсе. Каждый год минимум пять новых препаратов пополняют существующую линейку.Елена Цветкова, помощник руководителя Россельхознадзора РФ:- У нас есть всё, для того, чтобы наша животноводческая отрасль продолжала такими хорошими темпами развиваться и обеспечивать наше население хорошей и качественной продукцией.Что ещё придумают европейские политики чтобы ослабить продовольственную отрасль России, и как отзовутся новые санкции не знает никто. Но по мнению участников совещания, текущая ситуация уже дала положительные плоды - страна слезает с иностранной иглы.Дмитрий Горкин, Андрей Синягин.Вести "Владимир"