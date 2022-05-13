Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
Визит омбудсвумен
Как решаются проблемы переселенцев с...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
Визит омбудсвумен
Как решаются проблемы переселенцев с Украины и Донбасса? В регионе, уже со второй проверкой, побывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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