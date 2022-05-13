Смотрите в программе «Вести-Владимир»: Визит омбудсвумен Как решаются проблемы переселенцев с...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:Визит омбудсвуменКак решаются проблемы переселенцев с Украины и Донбасса? В регионе, уже со второй проверкой, побывала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.ПерекалибровкаИ в Суздальском районе перенастраивают импортные комбайны. Как решают свои проблемы местные овощеводы?Врач для фортепианоИ как услышать биение сердца инструмента. Особенности редкой профессии - настройщика пианино.