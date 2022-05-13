Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
Вакцисанкция
Можно ли заменить зарубежные вакцины для...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
Вакцисанкция
Можно ли заменить зарубежные вакцины для животных на отечественные? Итоги всероссийского совещания в Юрьевце.
Ковид-19 и саженцы
В микрорайоне Лунево областного центра высадили сеянцы сосны- взамен деревьев, срубленных при строительстве ковидного госпиталя.
ЧС в филармонии
И сотрудники МЧС на сцене областной филармонии. Подробности масштабных пожарных учений.