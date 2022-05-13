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<a href="https://33live.ru/novosti/13-05-2022-vesti-vladimir-v-2105-mozhno-li-zamenit-zarubezhnye-vakciny-dlya-zhivotnyx-na-otechestvennye-itogi-vserossijskogo-soveshhaniya-v-yurevce.html" target="_blank">Вести-Владимир в 21.05: Можно ли заменить зарубежные вакцины для животных на отечественные? Итоги всероссийского совещания в Юрьевце</a> - Смотрите в программе «Вести-Владимир»: Вакцисанкция Можно ли заменить зарубежные вакцины для...