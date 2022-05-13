Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Омбудсвумен в регионе Как изменилась жизнь...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Омбудсвумен в регионеКак изменилась жизнь переселенцев из Донбасса и Украины на владимирской земле? Областной центр вновь посетила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.- ПерекалибровкаЗападные санкции, засуха и проблема с хранением картофеля. Как решают свои проблемы суздальские овощеводы?- Лайки и репостыФлешмобы ко Дню Победы от жителей региона и вопросы уборки мусора. Об этом и многом другом расскажем в традиционном сетевом обзоре.