Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Омбудсвумен в регионе
Как изменилась жизнь...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Омбудсвумен в регионе
Как изменилась жизнь переселенцев из Донбасса и Украины на владимирской земле? Областной центр вновь посетила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
- Перекалибровка
Западные санкции, засуха и проблема с хранением картофеля. Как решают свои проблемы суздальские овощеводы?
- Лайки и репосты
Флешмобы ко Дню Победы от жителей региона и вопросы уборки мусора. Об этом и многом другом расскажем в традиционном сетевом обзоре.