Судья постановил взыскать стоимость сертификата, неустойку, моральный вред и штраф за отказ от возврата средств.

Житель Владимирской области отсудил 30 тысяч рублей за невостребованный подарочный сертификат. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.В одной из организаций клиент приобрёл подарочную карту, которой в итоге не воспользовался. Потребитель решил вернуть деньги. Продавец отказал владимирцу в возврате уплаченной ранее суммы. После жалобы надзорное ведомство подало иск в суд.Фемида встала на сторону покупателя. Судья постановил взыскать стоимость продукта, неустойку, моральный вред и штраф за отказ от возврата средств. Всего фирма выплатит 28 920 рублей.