14 новых автобусов прибыли во Владимир. «Доброе известие: 14 новых автобусов прибыли во Владимир. В ближайшее время машины будут поставлены на учёт и выйдут на линию», – написал в своих

14 новых автобусов прибыли во Владимир. «Доброе известие: 14 новых автобусов прибыли во Владимир. В ближайшее время машины будут поставлены на учёт и выйдут на линию», – написал в своих соцсетях мэр Владимира Андрей Шохин. Напомним, что автобусная эпопея длилась ни один месяц. До закупки автобусов было несколько попыток провести торги. В начале года мэрия