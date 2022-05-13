Родственники получат по 250 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Владимира взыскал с онкодиспансера компенсацию в пользу родственников умершей пациентки. Об этом рассказали в пресс-службе облсуда.Горожане посетовали на несвоевременное выявление рака и некачественное лечение.«В результате халатных действий врачей, которые поставили неверный диагноз, а также наличия дефектов в оказании медицинской помощи, женщина стала инвалидом I группы, а впоследствии скончалась», - уточнили в районном суде.На процессе судья пришёл к выводу, что врачебные ошибки не позволили снизить риск осложнений, усугубивших тяжесть течения заболевания, а также способствовали неблагоприятному развитию патологии, что привело к смерти онкобольной.С учётом представленных доказательств, в пользу каждого истца взыскали по 250 000 рублей.Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Вердикт вступил в законную силу.