Кадры видеонаблюдения переданы в полицию.
В сквере «Патриот» подростки вновь повредили выставочный автомобиль времён Великой Отечественной войны. Об этом владимирцы
Судя по опубликованным в «сети» кадрам, группа детей резвилась вблизи военной техники. В какой-то момент школьники повисли на деревянной двери, которая не выдержала нагрузки.
В мэрии Владимира подтвердили случившееся. Все материалы переданы в МВД для дальнейшего разбирательства. МКУ «Благоустройство» закупило всё необходимое для восстановления кабины. За выходные ЗИС-5 обещали отремонтировать.
Напомним, что во Владимире уже одного 15-летнего вандала, который повредил выставочный образец военного грузовика в Патриотическом сквере. Найти злоумышленника помогли камеры .
«С учётом всех обстоятельств отдел дознания завёл уголовное дело по статье «вандализм, совершенный группой лиц», - в прокуратуре Владимирской области.
Теперь школьнику грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо трёхмесячный арест.