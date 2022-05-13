Кадры видеонаблюдения переданы в полицию.

В сквере «Патриот» подростки вновь повредили выставочный автомобиль времён Великой Отечественной войны. Об этом владимирцыСудя по опубликованным в «сети» кадрам, группа детей резвилась вблизи военной техники. В какой-то момент школьники повисли на деревянной двери, которая не выдержала нагрузки.В мэрии Владимира подтвердили случившееся. Все материалы переданы в МВД для дальнейшего разбирательства. МКУ «Благоустройство» закупило всё необходимое для восстановления кабины. За выходные ЗИС-5 обещали отремонтировать.Напомним, что во Владимире уже одного 15-летнего вандала, который повредил выставочный образец военного грузовика в Патриотическом сквере. Найти злоумышленника помогли камеры .«С учётом всех обстоятельств отдел дознания завёл уголовное дело по статье «вандализм, совершенный группой лиц», - в прокуратуре Владимирской области.Теперь школьнику грозит штраф до 40 тысяч рублей, либо трёхмесячный арест.