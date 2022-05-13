Всего в областном центре высадят свыше 30 сортов петуньи, бархатцев, сальвий, виолы, астр, циний, георгин.

Во Владимире высадят более 250 тысяч цветов. Специалисты службы озеленения МКУ «Благоустройство» продолжают подготовку клумб и цветников.На прошлой неделе коммунальщики благоустроили малые архитектурные формы Спасском холме, в Патриотическом сквере, на проспекте Ленина, около Дома культуры молодежи и в микрорайоне Энергетик.В ближайшее время появятся на Георгиевской, Горького, Садовой площади, у филармонии, у фонтана в парке Липки. На Соборной площади, Октябрьском проспекте, улице Горького установят вазоны.Всего в областном центре высадят свыше 30 сортов петуньи, бархатцев, сальвий, виолы, астр, циний, георгин. Рассада украсит 59 цветников и клумб площадью более 6000 квадратных метров. Работы продлятся до конца июня.