А в Федеральном центре охраны здоровья животных в Юрьевце сегодня обсуждают ветеринарно-санитарное...

А в Федеральном центре охраны здоровья животных в Юрьевце сегодня обсуждают ветеринарно-санитарное благополучие сельхозпроизводителей.В эти минуты там проходит всероссийское совещание по импортозамещению. В нем принимают участие руководители крупных животноводческих, птицеводческих предприятий, главные ветеринарные врачи со всей России. Основная задача -выработка общего решения по защите промышленного животноводства от особо опасных болезней.Наталья Мороз, заместитель директора по производству ФГБУ "ВНИИЗЖ":- Только 25% отечественного производства и 75 ввозимых импортных вакцин. То есть наша страна практически зависима от импорта в очень сильной степени и сегодняшнее совещание как раз посвящено тому чтобы показать, что отечественная промышленность ещё на месте, она всегда идёт в симбиозе с наукой. Чему подтверждение и наш институт, мы занимаемся не только производством, но и научными исследованиями.