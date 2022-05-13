В центре Владимира прошли учения, на которых сотрудники МЧС отрабатывали навыки по ликвидации пожара. По легенде спасателей, крупный пожар случился на сцене филармонии имени Танеева. По

В центре Владимира прошли учения, на которых сотрудники МЧС отрабатывали навыки по ликвидации пожара. По легенде спасателей, крупный пожар случился на сцене филармонии имени Танеева. По легенде возгорание возникло на сцене филармонии из-за неисправного электрооборудования. Кстати, по схожей причине в двадцатом году возник пожар во Владимирском театре драмы. На место прибыли 60 спасателей разных рангов