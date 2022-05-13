Решением Октябрьского районного суда г. Владимира с Областного клинического онкологического...

Решением Октябрьского районного суда г. Владимира с Областного клинического онкологического диспансера взыскана компенсация морального вреда вследствие дефектов оказания медицинской помощи.С иском в суд обратились родственники умершей от онкологического заболевания жительницы Владимирской области.В обоснование заявленных требований указано, что в результате халатных действий врачей, выразившихся в некачественно проведенном лечении, несвоевременном оказании медицинской помощи и установления неверного диагноза, а также наличия дефектов оказания медицинской помощи, женщина стала инвалидом I группы по онкологическому заболеванию и впоследствии скончалась.С учетом представленных доказательств, суд пришел к выводу об удовлетворении требований и взыскал в пользу каждого истца компенсацию морального вреда по 250 000 руб. Несмотря на то, что причиной смерти являлось развившееся у пациентки заболевание, допущенные при ее лечении ошибки не позволили снизить риск осложнений, а также способствовали неблагоприятному развитию заболевания, что привело к наступлению смертельного исхода.Решение суда судом апелляционной инстанции оставлено без изменения и вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.