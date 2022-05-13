В ближайшее время машины поставят на учёт, и они выйдут на линию.

Во Владимир прибыли 14 новых автобусов, которые приобретены на средства инфраструктурного кредита. Компания «ГлобалАвто» получила за поставку транспорта 252 млн рублей.Как сообщил в своём Telegram-канале мэр города Андрей Шохин, в ближайшее время машины поставят на учёт, и они выйдут на линию.Всего в областной центр приехали 12 единиц подвижного состава марки ЛИАЗ-529267 вместимостью до 105 пассажиров и два авто среднего класса ПАЗ-320415-14 вместимостью до 59 человек.