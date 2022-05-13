Вандалы опять заглянули во владимирский сквер «Патриот». Об этом в своём телеграмм-канале написал...

Вандалы опять заглянули во владимирский сквер «Патриот». Об этом в своём телеграмм-канале написал активист Михаил Мойсеянчик.Снова пострадал УралЗис, легендарная "полуторка". Экспонату в очередной раз оторвали дверь и сломали деревянную рамку.Напомним, в новогодние праздники автомобиль уже получил такие же повреждения от группы подростков. Их "подвиг" зафиксировали камеры наблюдения, и в последующем вандалы были пойманы. Как "Вестям" сообщили в мэрии Владимира, раритет военного времени будет восстановлен в кратчайшие сроки. А виновники, как и в тот раз, будут найдены и наказаны, но лучше явиться с повинной самим.