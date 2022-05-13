Скоро Владимир будет утопать в цветах. Активно продолжается подготовка клумб и цветников. Так, на прошлой неделе цветы уже высадили на Спасском холме, в Патриотическом сквере, на проспекте

Скоро Владимир будет утопать в цветах. Активно продолжается подготовка клумб и цветников. Так, на прошлой неделе цветы уже высадили на Спасском холме, в Патриотическом сквере, на проспекте Ленина, около Дома культуры молодежи и в микрорайоне Энергетик. В ближайшее время цветы на клумбах и цветниках появятся на ул. Георгиевской, Горького, Садовой площади, проспекте Ленина у областной