Заболеваемость коронавирусом продолжает держаться примерно на одной отметке: на территории региона...
Заболеваемость коронавирусом продолжает держаться примерно на одной отметке: на территории региона за прошедшие сутки 13 мая лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
8 - во Владимире
6 — в Юрьев-Польском районе
5 — в Кольчугинском районе
5 - в Муромском районе
4 — в Гусь-Хрустальном районе
3 — в Суздальском районе
2 — в Меленковском районе
1 — в Вязниковском районе
1 — в Киржачском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151 028 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).