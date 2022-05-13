Заболеваемость коронавирусом продолжает держаться примерно на одной отметке: на территории региона...

Заболеваемость коронавирусом продолжает держаться примерно на одной отметке: на территории региона за прошедшие сутки 13 мая лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.8 - во Владимире6 — в Юрьев-Польском районе5 — в Кольчугинском районе5 - в Муромском районе4 — в Гусь-Хрустальном районе3 — в Суздальском районе2 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районе1 — в Киржачском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 151 028 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).