Департамент сельского хозяйства области подвёл итог конкурса на получение сельскохозяйственного гранта «Агростартап» . Из 24 бизнес-планов отобрали 16. Между победителями распределено 49 млн

Департамент сельского хозяйства области подвёл итог конкурса на получение сельскохозяйственного гранта «Агростартап» . Из 24 бизнес-планов отобрали 16. Между победителями распределено 49 млн рублей. Конкурсанты представляли 11 районов нашего региона. В основном, на соискание гранта в этом году были представлены проекты, связанные с растениеводством, рассказали в департаменте. Большой интерес у фермеров вызывает производство овощей, картофеля,