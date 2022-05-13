Аграриям выделили 49 млн рублей.

Во Владимирской области определили фермеров, которые получат гранты по программе «Агростартап». Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в департаменте сельского хозяйства.Из 24 представленных на конкурс бизнес-планов отобрано 16. Победители получат 49 млн рублей. Конкурсанты представляли 11 районов 33-го региона.«В основном это проекты, связанные с растениеводством», – уточнил директор департамента Константин Демидов.Напомним, что во для смягчения последствий санкций также включены меры поддержки аграриев.