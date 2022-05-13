Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор в отношении двоих жителей поселка Зеленый Дол,...

Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор в отношении двоих жителей поселка Зеленый Дол, обвиняемых в совершении ряда тяжких и преступлений, в результате одного из которых наступила смерть 68-летней потерпевшей.Семнадцатилетний молодой человек признан виновным в совершении угона, разбойного нападения и убийства, сопряженного с разбоем. Орудовал он вместе с двадцатилетней подругой, которая признана виновной в угрозе убийством, грабеже и разбое.Осужденными совершено несколько эпизодов преступлений. В частности, в июне 2021 года злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили совершить нападение на пенсионерку, проживающую в пос. Зеленый Дол, чтобы ограбить ее. Согласно достигнутой договоренности, молодой человек должен был проникнуть в дом к потерпевшей, с помощью топора привести ее в бессознательное состояние, а затем открыть входную дверь подельнице, вместе с которой планировалось отыскать и похитить деньги, принадлежащие пенсионерке.Реализуя задуманное, осужденный, взяв топор, проник в дом к пожилой женщине и со значительной силой нанес ей топором не менее пяти ударов по голове и телу, от которых потерпевшая потеряла сознание. Непосредственно после этого молодой человек покинул дом и сообщил ожидавшей его на улице сообщнице о выполнении своей роли в совершении разбойного нападения.Затем, вернувшись в дом к жертве, злоумышленники стали осматривать находившиеся там сумки, пакеты, предметы одежды и мебели, но не обнаружив денег, покинули место преступления.Смерть женщины наступила в больнице от открытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга.Суд, рассмотрев уголовное дело, назначил молодому человеку наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы, девушке – 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Владимирской областной прокуратуры.