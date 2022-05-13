Сегодня в микрорайоне Лунево глава Владимирской области Александр Авдеев вместе с общественниками и...

Сегодня в микрорайоне Лунево глава Владимирской области Александр Авдеев вместе с общественниками и волонтерами высадит сеянцы сосны.Всего предстоит высадить 2700 саженцев. Это компенсационная высадка взамен деревьев, которые вырубили на площади около пяти гектаров при начале постройки регионального инфекционного госпиталя. Напомним, ковидарий должен появиться на территории областной клинической больницы. Его площадь составит больше двадцати тысяч квадратных метров. Четырехэтажный корпус вместит около двухсот тридцати коек. Работы стартовали осенью прошлого года и должны завершиться в конце 2022-го.