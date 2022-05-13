Во Владимирской области на 114-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» ведутся работы по...

Во Владимирской области на 114-м км федеральной автодороги М-7 «Волга» ведутся работы по строительству путепровода будущей автомагистрали М-12. Работы проводит АО «Стройтрансгаз» (подрядная организация ГК «Автодор»).В период с 23 по 26 мая на искусственном сооружении запланирован монтаж балок пролетного строения. Для безопасного проведения работ будут вводиться технологические окна с перерывом движения по М-7 «Волга» с 2:00 до 2:40 ночи.Возможный маршрут объезда: через Покров, Киржач, Кольчугино, Ставрово с выездами на М-7 на 103-м км и 165-м км, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».Фото: msk-nnov.rosavtodor.ru/