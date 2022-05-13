По материалам проверки Владимирской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о...

По материалам проверки Владимирской природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, ущерб от которой превысил 700 тыс. рублейУстановлено, что в Вязниковском лесничестве кто-то незаконно вырубил 235 деревьев. Ущерб составил более 700 000 рублей.Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. По результатам их рассмотрения ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам обвинению в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранного прокурора.Кроме того, установлено, что ранее хищение леса было выявлено в Гороховецком лесничестве, однако материал проверки своевременно в правоохранительные органы не был направлен, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.