Во Владимирской области объявлен победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер...

Во Владимирской области объявлен победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года»Им стал Павел Сергеевич Гасов, преподаватель Гусь-Хрустального технологического колледжа имени Г.Ф. Чехлова, который представит 33-й регион на Всероссийском конкурсе «Мастер года» в Екатеринбурге, который состоится в сентябре.Всего же в региональном этапе приняли участие 10 человек. Жюри назвали лучших в пяти номинациях, рассказали в телеграм-канале администрации области.Фото: администрация Владимирской области