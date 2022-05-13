В Юрьев-Польском вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю ООО «Ручейки» Юрьев-Польским...

В Юрьев-Польском вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю ООО «Ручейки»Юрьев-Польским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя ООО «Ручейки» за уклонение от уплаты кредита «Россельхозбанку». Намеренно обанкротив компанию, мужчина присвоил 66 миллионов рублей.Расследование уголовного дела, о котором мы уже рассказывали, было завершено еще в августе 2021 года. Согласно материалам уголовного дела ООО «Ручейки» заключило 23 кредитных договора в «Россельхозбанке» на общую сумму более 300 млн. рублей с целью осуществления текущей сельскохозяйственной деятельности. Обязательства по указанным договорам в части выплаты основного долга не исполнены.Впоследствии осужденный осуществил перевод сельскохозяйственной деятельности возглавляемой им организации на другое – вновь созданное юридическое лицо - ООО «Ручейки Ополья» путем передачи имущества по заниженной рыночной стоимости во временное владение последнего договоров аренды основных средств Общества (сельскохозяйственных животных, недвижимого имущества и транспортных средств).С момента заключения указанных договоров аренды ООО «Ручейки» фактически прекратило свою хозяйственную деятельность, направленную на получение доходов, в связи с чем не исполняло кредитные обязательства перед кредитором.Преступные действия осужденного повлекли причинение материального вреда ВРФ АО «Россельхозбанк» на сумму более 66 млн. рублей и признание ООО «Ручейки» банкротом.Судом мужчине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка или иного дохода, информирует прокуратура Владимирской области. Приговор в законную силу не вступил.Фото: Pexels.com