Несмотря на то, что 9 мая уже отгремело, в регионе продолжаются чествования ветеранов Великой...

Несмотря на то, что 9 мая уже отгремело, в регионе продолжаются чествования ветеранов Великой Отечественной войны.Первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Владимир Киселев вручил памятные подарки Михаилу Петровичу Волосникову. Когда фашисты вторглись на территорию СССР, ему было 14 лет. Как и многие подростки, он работал в совхозе, а в 44-м году отправился на фронт. Михаил Петрович вспоминает, как в июне 45-го проехал по Красной площади. В этом году ветеран войны принял участие в параде Победы во Владимире.Михаил Волосников, ветеран Великой Отечественной войны:- В Бессмертный полк шли ребята хорошо! Хотя и холодно было, держали знамена. Я обратил внимание только на диктора, потому что я глуховатый маленько. Диктор был очень четкий.Владимир Киселев, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия":- Мы с Михаилом Петровичем дружим достаточно давно. Мы постоянно встречаемся вместе с ним, отмечаем разные праздники. В первую очередь, конечно же, День Победы в Великой Отечественной войне.