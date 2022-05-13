300 сильнейших юных боксёров из 60 регионов страны съедутся в Суздаль. 13 мая стартовало первенства России по боксу среди юниоров 17-18-ти лет. Владимирскую область на этих соревнованиях

300 сильнейших юных боксёров из 60 регионов страны съедутся в Суздаль. 13 мая стартовало первенства России по боксу среди юниоров 17-18-ти лет. Владимирскую область на этих соревнованиях представят 13 боксёров. Главными гостями турнира станут чемпион мира среди профессионалов, депутат Государственной Думы Николай Валуев и двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Олег Саитов. Присоединяйтесь к нам