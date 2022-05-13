Гороховецкий районный суд Владимирской области рассмотрел уголовное дело в отношении членов...

Гороховецкий районный суд Владимирской области рассмотрел уголовное дело в отношении членов преступной группы, обвиняемых в хищении нефтепродуктов с помощью криминальной врезки в магистральный нефтепродуктопровод Горький - Ярославль.Как сообщает Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга», в сентябре 2020 года сотрудниками уголовного розыска при содействии работников управления безопасности АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Гороховецком районе Владимирской области была обнаружена и ликвидирована криминальная врезка в линию по транспортировке дизельного топлива.Хищение нефтепродукта осуществлялось через отвод протяженностью около 700 м, проложенный на территорию частного землевладения. Там же была обнаружена выкопанная яма, используемая в качестве накопительной ёмкости, частично заполненная похищенным дизельным топливом.На месте совершения преступления с поличным были задержаны четверо подозреваемых, еще три члена преступной группы были выявлены в ходе предварительного следствия. Правоохранительными органами установлена причастность к хищению нефтепродуктов всех фигурантов дела. Причиненный материальный ущерб АО «Транснефть-Верхняя Волга» составил более 2,4 млн. рублей.Гороховецкий районный суд Владимирской области признал двух из семи соучастников виновными в совершении кражи. Осужденным назначено наказание сроком на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года каждому.Уголовное дело в отношении остальных участников хищения находится в производстве.Фото: scat-tv.ru