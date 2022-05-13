За последние сутки во Владимирской области выявлено 36 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне. Госпитализировано 21. Это на 19 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 36 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 меньше, чем накануне. Госпитализировано 21. Это на 19 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 151 028. В лидерах по приросту Владимир – 8 заболевших за сутки. Юрьев-Польский на втором месте – 6. На третьем