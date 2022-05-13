По состоянию на 13 мая в медорганизациях региона действуют 211 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 13 мая в медорганизациях региона действуют 211 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 65,9 процента из них занято (139), свободны 72 койки. 21 человек госпитализирован с тяжелой формой течения болезни за сутки.146317 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 48 человек.Напомним, что 13 мая выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом.За период наблюдения в области отмечено 3450 летальных случаев, в том числе за последние сутки скончался еще 1 человек.