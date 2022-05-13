Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Лакинска, подозреваемого в...

Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Лакинска, подозреваемого в совершении серии краж из супермаркетов.Установлено, что в течение трех месяцев, с января по март текущего года, молодой человек, находясь в торговых залах сетевых супермаркетов Собинки и Лакинска, брал продукты питания и, не расплатившись, покидал магазин. Установлена причастность местного жителя к совершению шести преступлений. Собственникам причинен материальный ущерб на сумму 12 000 рублей.Молодой человек, ранее подвергнутый административному наказанию за совершение аналогичных действий, был задержан участковым уполномоченным полиции и дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области,