Пригласили украинца, японца и американца вместе, и обьявляют условия соревнований. Всех посадят в специальные камеры без окон и дверей, дадут по три металлических шара, и тот кто лучше придумает фигуру из шаров получит приз.
Прошло какое-то время...
Комиссия заходит к американцу, спрашивают, что придумал. Американец ставит шары в треугольник, потом бьет ногой в один из шаров тот об остальные все разлетаются по комнате и становятся на том же месте в такую же фигуру. Комиссия его похвалила и пошла смотреть на японца.
Японец сел в позу лотоса, чего-то поколдовал - шары поднялись в воздух, а потом, упав на пол, встали в такую же фигуру, как у американца.
Комиссия сказала, что такого не видела, но приз отдать не могут, так как есть еще один претендент, и пошли с
еще анекдот!