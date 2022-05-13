Житель Владимирской области предстанет перед судом за незаконное культивирование конопли и попытку...

Житель Владимирской области предстанет перед судом за незаконное культивирование конопли и попытку сбыта марихуаны, сообщают в пресс-службе регионального управления МВД. 32-летний обвиняемый был задержан еще в январе этого года.В Коврове и во Владимире он прямо в квартирах оборудовал оранжереи и системами полива и ультрафиолетового освещения, в которых ухаживал за рассадой. Из двух таких теплиц оперативники изъяли более 60 растений конопли и три килограмма марихуаны, которую мужчина, по собственному признанию, собирался продать. Свою вину он признал. Уголовное дело направлено в суд.