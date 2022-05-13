При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 и 112.

Во Владимирской области 13 мая с 13 часов ожидается усиление ветра. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня во Владимире и местами по области порывы западного ветра будут достигать 18 метров в секунду.Напоминаем, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, обрушением слабоукреплённых и широкоформатных конструкций, падением деревьев. Не рекомендуется парковать машины под ветхими деревьями и потенциально опасными баннерами.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 и 112.