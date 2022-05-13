Горожане просят администрацию найти и наказать виновных.

Жители Коврвоского района на несанкционированную свалку ванн в лесополосе. В соцсетях они обвиняют в незаконной утилизации хлама одну из местных компаний.«Не задумавшись о последствиях для природы, фирма вывалила кучу своего бракованного и неспособного разлагаться мусора в наш лес. Скоро лето, жара, и мы будем вынуждены дышать вредными испарениями стирола», - пишут коврвочане.Авторы поста просят людей забрать ванны по под хозяйственные нужды - в деревни или сады.«Возможно администрация Ковровского района увидит и поможет нам в решении проблемы? Будем признательны, если эту свалку получится ликвидировать. Место - у посёлка имени Чкалова. Между Погорелкой и Плосково», - резюмировали жители.