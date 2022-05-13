Животное выпустили в реку Москва под грустную музыку.

Животное выпустили в реку Москва под грустную музыку.На днях жители Одинцово заметили толстую бобриху, разгуливающую по улицам города. Оказалось, что животное беременно. На место выехали активисты, которым пришлось провести спецоперацию по отлову грызуна.Специалисты решили не медлить, когда узнали о зверьке. Видео чудесного спасения опубликовано в городском паблике Одинцово. По данным интернет-издания "", пойманную бобриху отвезли на подходящее место рядом с рекой и отпустили на волю под грустную музыку из фильма "Титаник".