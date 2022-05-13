В Югре женщина пришла в гости к своей сестре и увидела, что та плачет. Как оказалось, пара выпила алкоголь, поссорилась, и сожитель порвал паспорт девушки. Тогда гостья решила заступиться за ..

В Югре женщина пришла в гости к своей сестре и увидела, что та плачет. Как оказалось, пара выпила алкоголь, поссорилась, и сожитель порвал паспорт девушки.Тогда гостья решила заступиться за родственницу и вызвала обидчика на разговор. Во время беседы между ними вспыхнула ссора, во время которой женщина схватила нож и несколько раз ударила мужчину.От полученных ранений раненый скончался. Как сообщает , против нападавшей возбудили уголовное дело.