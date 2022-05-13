Жителя Лакинска подозревают в краже продуктов из супермаркетов. Полиция установила, что в течение трех месяцев, с января по март 2021 года, 21-летний молодой человек брал продукты питания в

Жителя Лакинска подозревают в краже продуктов из супермаркетов. Полиция установила, что в течение трех месяцев, с января по март 2021 года, 21-летний молодой человек брал продукты питания в магазинах Лакинска и Собинки, не платил за них и покидал супермаркеты. Установили, что мужчина причастен к совершению шести преступлений. Собственникам причинен материальный ущерб на сумму 12 тысяч