В Иванове в суд передано уголовное дело 47-летнего жителя Владимирской области. Водителя обвиняют в...

В Иванове в суд передано уголовное дело 47-летнего жителя Владимирской области. Водителя обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Авария произошла в прошлом году.25 ноября автомобиль «Фиат Дукато», ехавший по автодороге Иваново-Ярославль, устроил ДТП недалеко от села Буньково Ивановского района, рассказывает издание "Ивановские новости".Водитель, нарушив ПДД, вылетел на встречную полосу, чтобы совершить обгон. В этом месте такой маневр запрещен. В результате «Фиат» врезался в «Ладу Весту».Водитель легковушки, в итоге, остался инвалидом, а трое пассажиров – его друзья, мужчины в возрасте от 28 до 33 лет, – погибли.Уголовное дело направили в Ивановский районный суд, сообщили в прокуратуре области.Фото: ГИБДД37