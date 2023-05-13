Более 50 тысяч ребят из Владимирской области поедут отдыхать в детские оздоровительные...

Более 50 тысяч ребят из Владимирской области поедут отдыхать в детские оздоровительные лагеря.Накануне на оперативном совещании глава региона обсудил организацию летней оздоровительной кампании детей. Во Владимирской области с 1 июня 28 оздоровительных организаций и 347 пришкольных лагерей начнут принимать ребят. Об этом сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале.В 2023 году путевки получили примерно на 100 детей больше, чем в прошлом – более 50 тысяч человек вместо 49,9. Из них 700 детей поедут на Азовское и Чёрное моря (на 150 больше, чем год назад). Профильные смены для юных жителей Владимирской области и переселенцев будет организована во всероссийских центрах «Орлёнок», «Смена», «Океан» и «Артек», а также во Владимирской области.До открытия сезона лагеря проверят на предмет безопасности, удобства размещения детей, в том числе с ограничениями по здоровью, организации питания и досуга. Проводится обработка территорий от насекомых.Фото pxfuel.com/